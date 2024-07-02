Прокуратура Бурятии разбирается с конфликтом в детском лагере

Прокуратурой Бурятии организовала проверку по сообщению о причинении телесных повреждений ребенку, отдыхающему в оздоровительном лагере «Уголек» в Селенгинском районе.«Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них, соблюдению законов при организации отдыха и оздоровления детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в СМИ обратилась мама одного из детей, которая сообщила, что над её ребенком издевались более старшие по возрасту ребятишки.В свою очередь администрация лагеря сообщила, что «синяк на руке ребенка был получен в результате конфликта со сверстником.«Узнав о конфликте, администрация лагеря незамедлительно приняла меры: дети были расселены по разным комнатам, также были проведены профилактические беседы для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Мать одного из участников конфликта приняла решение забрать ребенка до окончания смены по его личной просьбе», - цитирует слова лагерной администрации вайбер-чат «Селенга-инфо 24/7».Фото: «Номер один»