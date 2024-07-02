Два района Бурятии в жару остались без света

Вчера днем жители многих населенных пунктов Баргузинского и Курумканского районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться водой из скважин. Причиной аварии, по словам представителей компании «Россети Сибири», стало «нарушение на воздушной линии электропередачи 110 кВ Горячинск – Усть-Баргузин».Для частичного восстановления электроснабжения на подстанциях были запущены мощные генераторы, однако их периодически приходилось отключать из-за перегрева.Поиск причины аварии осложнил лесной пожар, вспыхнувший в 10 км от села Максимиха. По некоторым данным, его мог вызвать как раз оборванный на ЛЭП провод.Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», в ликвидации последствий аварии энергетики задействовали 7 бригад (29 человек) и 8 единиц техники. К обходу привлекли специалистов из производственного отделения «Байкальские электрические сети» (п. Каменск) для осмотра труднодоступной местности.Сегодня ранним утром появились сообщение, что последствия аварии устранены, электроснабжение районов восстановлено. Однако жители Баянгола и поселка Юбилейный жалуются, что света у них нет и сейчас.Фото: «Номер один»