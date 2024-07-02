В Бурятии молодой водитель сбил ребенка на велосипеде

ДТП произошло днем 1 июля в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», ехавший по просёлочной дороге со стороны Усть-Баргузина в направлении местности Солдатский, сбил 9-летнего велосипедиста. В результате наезда мальчик получил травмы, его доставили в больницу.По данным Госавтоиспекции, всего с начала года с участием велосипедистов в Бурятии произошло 15 ДТП. В результате 1 человек погиб, 14 получили травмы, в их числе 8 детей.Фото: ГИБДД Бурятии