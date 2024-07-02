Происшествия 02.07.2024 в 10:01

В Бурятии молодой водитель сбил ребенка на велосипеде

Мальчик получил травмы, его доставили в больницу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии молодой водитель сбил ребенка на велосипеде
ДТП произошло днем 1 июля в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», ехавший по просёлочной дороге со стороны Усть-Баргузина в направлении местности Солдатский, сбил 9-летнего велосипедиста. В результате наезда мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

По данным Госавтоиспекции, всего с начала года с участием велосипедистов в Бурятии произошло 15 ДТП. В результате 1 человек погиб, 14 получили травмы, в их числе 8 детей.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии на Селенге утонул мужчина
02.07.2024 в 11:04
В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка
02.07.2024 в 11:03
В двух районах Бурятии снова пропал свет
02.07.2024 в 10:54
В Бурятии осудили бандитов
02.07.2024 в 10:35
Маршрутчикам в Улан-Удэ будут доплачивать по 1000 рублей в день
02.07.2024 в 10:26
В Бурятии ищут пропавшего подростка
02.07.2024 в 10:15
В следственном изоляторе Бурятии прошел День открытых дверей
02.07.2024 в 10:12
Будка от депутата Марковца-2
02.07.2024 в 10:06
Тополиный пух стал причиной двух пожаров в Бурятии
02.07.2024 в 10:01
В Бурятии молодой водитель сбил ребенка на велосипеде
02.07.2024 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии на Селенге утонул мужчина
Знак «Купание запрещено» он проигнорировал
02.07.2024 в 11:04
В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка
Он спас мальчика вчера на реке Селенга в районе п. Мостовой
02.07.2024 в 11:03
В двух районах Бурятии снова пропал свет
Причина новой аварии пока не известна
02.07.2024 в 10:54
В Бурятии осудили бандитов
Все участники криминальных разборок в селе Багдарин получили сроки
02.07.2024 в 10:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru