Тополиный пух стал причиной двух пожаров в Бурятии

За прошедшие сутки в районах Бурятии было зарегистрировано 2 случая возгораний тополиного пуха, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, например, вечером поступило сообщение, что в поселке Селенгинск напротив магазина «Афины» произошло возгорание тополиного пуха. К месту вызова были направлены сотрудники пожарной части БРО посёлка Селенгинск в составе 3 человек и 1 единицы техники.

Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание в течение 6 минут на общей площади 50 кв.м. Причиной возгорания послужила детская шалость.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей Бурятии.

Чтобы не допустить возгорания тополиного пуха необходимо соблюдать следующие правила:

- регулярно убирайте и проводите проливку тополиного пуха, который скопился возле вашего участка или дома;

- проведите с детьми профилактические беседы, что нельзя поджигать тополиный пух. Помните: материальный ущерб от пожаров, вызванных детской шалостью, возмещают родители;

- храните спички и зажигалки в недоступных для детей месте;

- если вы стали очевидцем того, как дети балуются и поджигают тополиный пух - не проходите мимо. Расскажите им, что такие игры могут привести к пожару и травме;

- не бросайте непотушенные окурки в места скоплений тополиного пуха!

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Фото: loon.site