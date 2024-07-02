Тополиный пух стал причиной двух пожаров в Бурятии
За прошедшие сутки в районах Бурятии было зарегистрировано 2 случая возгораний тополиного пуха, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Так, например, вечером поступило сообщение, что в поселке Селенгинск напротив магазина «Афины» произошло возгорание тополиного пуха. К месту вызова были направлены сотрудники пожарной части БРО посёлка Селенгинск в составе 3 человек и 1 единицы техники.
Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание в течение 6 минут на общей площади 50 кв.м. Причиной возгорания послужила детская шалость.
Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей Бурятии.
Чтобы не допустить возгорания тополиного пуха необходимо соблюдать следующие правила:
- регулярно убирайте и проводите проливку тополиного пуха, который скопился возле вашего участка или дома;
- проведите с детьми профилактические беседы, что нельзя поджигать тополиный пух. Помните: материальный ущерб от пожаров, вызванных детской шалостью, возмещают родители;
- храните спички и зажигалки в недоступных для детей месте;
- если вы стали очевидцем того, как дети балуются и поджигают тополиный пух - не проходите мимо. Расскажите им, что такие игры могут привести к пожару и травме;
- не бросайте непотушенные окурки в места скоплений тополиного пуха!
При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».
Фото: loon.site