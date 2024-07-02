Происшествия 02.07.2024 в 10:01

Тополиный пух стал причиной двух пожаров в Бурятии

Его подожгли дети во время игр
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Тополиный пух стал причиной двух пожаров в Бурятии

За прошедшие сутки в районах Бурятии было зарегистрировано 2 случая возгораний тополиного пуха, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, например, вечером поступило сообщение, что в поселке Селенгинск напротив магазина «Афины» произошло возгорание тополиного пуха. К месту вызова были направлены сотрудники пожарной части БРО посёлка Селенгинск в составе 3 человек и 1 единицы техники.

Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание в течение 6 минут на общей площади 50 кв.м. Причиной возгорания послужила детская шалость.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей Бурятии.

Чтобы не допустить возгорания тополиного пуха необходимо соблюдать следующие правила:

- регулярно убирайте и проводите проливку тополиного пуха, который скопился возле вашего участка или дома;

- проведите с детьми профилактические беседы, что нельзя поджигать тополиный пух. Помните: материальный ущерб от пожаров, вызванных детской шалостью, возмещают родители;

- храните спички и зажигалки в недоступных для детей месте;

- если вы стали очевидцем того, как дети балуются и поджигают тополиный пух - не проходите мимо. Расскажите им, что такие игры могут привести к пожару и травме;

- не бросайте непотушенные окурки в места скоплений тополиного пуха!

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

 

Фото: loon.site

Теги
пожары дети Бурятия

Все новости

В Бурятии на Селенге утонул мужчина
02.07.2024 в 11:04
В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка
02.07.2024 в 11:03
В двух районах Бурятии снова пропал свет
02.07.2024 в 10:54
В Бурятии осудили бандитов
02.07.2024 в 10:35
Маршрутчикам в Улан-Удэ будут доплачивать по 1000 рублей в день
02.07.2024 в 10:26
В Бурятии ищут пропавшего подростка
02.07.2024 в 10:15
В следственном изоляторе Бурятии прошел День открытых дверей
02.07.2024 в 10:12
Будка от депутата Марковца-2
02.07.2024 в 10:06
Тополиный пух стал причиной двух пожаров в Бурятии
02.07.2024 в 10:01
В Бурятии молодой водитель сбил ребенка на велосипеде
02.07.2024 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии на Селенге утонул мужчина
Знак «Купание запрещено» он проигнорировал
02.07.2024 в 11:04
В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка
Он спас мальчика вчера на реке Селенга в районе п. Мостовой
02.07.2024 в 11:03
В двух районах Бурятии снова пропал свет
Причина новой аварии пока не известна
02.07.2024 в 10:54
В Бурятии осудили бандитов
Все участники криминальных разборок в селе Багдарин получили сроки
02.07.2024 в 10:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru