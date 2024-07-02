В Бурятии ищут пропавшего подростка

В Бурятии пропал 16-летний Егор Клементьев. Сообщение о его розыске опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт».28 июня Егор ушел из дома в селе Нижний Саянтуй и не вернулся.Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зелёные.Был одет: серая куртка с оранжевой надписью на капюшоне, чёрная футболка, тёмно-серые шорты, чёрные резиновые тапки.Всем, кто располагает информацией о пропавшем подростке, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.