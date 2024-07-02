Происшествия 02.07.2024 в 10:15
В Бурятии ищут пропавшего подростка
28 июня он ушел из дома в селе Нижний Саянтуй и не вернулся
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропал 16-летний Егор Клементьев. Сообщение о его розыске опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт».
28 июня Егор ушел из дома в селе Нижний Саянтуй и не вернулся.
Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зелёные.
Был одет: серая куртка с оранжевой надписью на капюшоне, чёрная футболка, тёмно-серые шорты, чёрные резиновые тапки.
Всем, кто располагает информацией о пропавшем подростке, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
28 июня Егор ушел из дома в селе Нижний Саянтуй и не вернулся.
Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зелёные.
Был одет: серая куртка с оранжевой надписью на капюшоне, чёрная футболка, тёмно-серые шорты, чёрные резиновые тапки.
Всем, кто располагает информацией о пропавшем подростке, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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