Происшествия 02.07.2024 в 10:35

В Бурятии осудили бандитов

Все участники криминальных разборок в селе Багдарин получили сроки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили бандитов
В Бурятии вынесен приговор в отношении пяти жителей республики, совершивших особо тяжкие преступления в Баунтовском районе. Они признаны виновными в вымогательстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии все фигуранты дела в возрасте от 28 до 35 лет являлись представителями уголовно-преступной среды и пользовались в ней определенным криминальным авторитетом. В апреле 2021 года во время встречи с жителем села Багдарин, угрожая ему физическим насилием, они потребовали безвозмездно передать в их собственность принадлежавшее потерпевшему здание СТО стоимостью 2 млн. рублей. Один из злоумышленников, подкрепляя угрозы, ударил мужчину кулаком по голове. После такого «наезда» бизнесмен согласился выполнить требования рэкетиров.

Однако позднее мужчина передумал. В декабре 2021 года предприниматель взял приобретенный им несколькими годами ранее автомат Калашникова с патронами и направился к злоумышленникам. Войдя в дом, где находились вымогатели, он расстрелял одного из них, выпустив в свою жертву почти полный магазин. От полученных ранений тот скончался в больнице.

Бизнесмена задержали и взяли под стражу. Желая отомстить ему, вымогатели решили расправиться с приятелем мужчины. Они схватили его, отвезли в лес, где нанесли более 50 ударов металлическими прутами по рукам и ногам, причинив ему многочисленные травмы, в том числе открытые переломы костей руки и ноги. В таком состоянии они бросили свою жертву на морозе в лесу, полагая, что тот до смерти замерзнет. Однако мужчине удалось добраться до автодороги, где ему оказали помощь проезжавшие мимо граждане.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, присяжные, которые рассматривали дело, вынесли обвинительный вердикт. На его основании фигуранты получили разные сроки: от 5 до почти 13 лет лишения свободы.

Защита осужденных обжаловала приговор. Однако Верховный суд Бурятии оставил его без изменений.

Напомним, бизнесмена, расстрелявшего одного из вымогателей, осудили за убийство и незаконное хранение оружия. Мужчина получил 8 лет колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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вымогательство бандиты

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