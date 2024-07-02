Происшествия 02.07.2024 в 10:54
В двух районах Бурятии снова пропал свет
Причина новой аварии пока не известна
Текст: Андрей Константинов
Жители Баргузинского и Курумканского районов Бурятии снова остались без света, сообщают местные вайбер-чаты. Районы обесточены полностью. О причинах новой аварии пока ничего не известно.
Напомним, вчера из-за аварии на ЛЭП местным жителям в жару пришлось совсем не сладко - помимо света и них пропала и вода из скважин. Для частичного восстановления электроснабжения на подстанциях были запущены мощные генераторы, однако их периодически приходилось отключать из-за перегрева.
Аварию удалось устранить только к сегодняшнему утру, однако, как выяснилось, ненадолго.
Фото: «Номер один»
Напомним, вчера из-за аварии на ЛЭП местным жителям в жару пришлось совсем не сладко - помимо света и них пропала и вода из скважин. Для частичного восстановления электроснабжения на подстанциях были запущены мощные генераторы, однако их периодически приходилось отключать из-за перегрева.
Аварию удалось устранить только к сегодняшнему утру, однако, как выяснилось, ненадолго.
Фото: «Номер один»
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