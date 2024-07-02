В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка

В Бурятии разыскивают мужчину-героя, который спас тонущего подростка на реке Селенга в районе поселка станции Мостовой в Улан-Удэ. Мужчину ищут все – пожарные, полиция, МЧС.

- 30 июня на реке Селенга в районе п. Мостовой мужчина спас тонущего подростка. Просьба откликнуться этому человеку или сообщить о нем тем, кто его знает. Героически поступок не должен оставаться не замеченным, - прокомментировали в МЧС Бурятии.

Мальчик чуть не утонул на реке Селенга. С середины реки его спас бесстрашный мужчина.

Трагедия чуть было не случилась вчера около 18:50. А началось все как обычно: дети решили переждать летний зной на речке и отправились туда без сопровождения взрослых. Да вот беда: многие из них полезли купаться в бурную реку, при этом не умея плавать.

Дети рассказали, что купались в месте, где воды им максимум по грудь. Мужчина, находившийся на берегу, предупредил их, что не нужно лезть вправо, так как там глубоко. Пострадавший мальчик, видимо, не услышал предупреждения, а ещё споткнулся о корягу и бурное течение быстро унесло ребёнка на глубину. Он начал кричать до хрипоты, но его друзья ничего не могли сделать, так как сами не очень хорошие пловцы.

- Эта история закончилась хорошо благодаря бесстрашному горожанину. Спасибо ему за спасение жизни ребёнка! Но сколько таких же историй без счастливого конца? Поэтому, родители, будьте бдительны. Следите за своими детьми, чтобы обойтись без трагичных случаев, - прокомментировали в МЧС Бурятии.

На водоемах республики с начала лета уже утонули 6 детей. Во избежание трагедии родителям необходимо контролировать поведение своих детей, всегда знать, где они находятся. Предупредите детей об опасности у воды, не допускайте, чтобы ребёнок купался без присмотра взрослых.

Фото: Номер один