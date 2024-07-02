Происшествия 02.07.2024 в 11:03

В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка

Он спас мальчика вчера на реке Селенга в районе п. Мостовой
A- A+
В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка

В Бурятии разыскивают мужчину-героя, который спас тонущего подростка на реке Селенга в районе поселка станции Мостовой в Улан-Удэ. Мужчину ищут все – пожарные, полиция, МЧС.

- 30 июня на реке Селенга в районе п. Мостовой мужчина спас тонущего подростка. Просьба откликнуться этому человеку или сообщить о нем тем, кто его знает. Героически поступок не должен оставаться не замеченным, - прокомментировали в МЧС Бурятии.

Мальчик чуть не утонул на реке Селенга. С середины реки его спас бесстрашный мужчина.

Трагедия чуть было не случилась вчера около 18:50. А началось все как обычно: дети решили переждать летний зной на речке и отправились туда без сопровождения взрослых. Да вот беда: многие из них полезли купаться в бурную реку, при этом не умея плавать.

Дети рассказали, что купались в месте, где воды им максимум по грудь. Мужчина, находившийся на берегу, предупредил их, что не нужно лезть вправо, так как там глубоко. Пострадавший мальчик, видимо, не услышал предупреждения, а ещё споткнулся о корягу и бурное течение быстро унесло ребёнка на глубину. Он начал кричать до хрипоты, но его друзья ничего не могли сделать, так как сами не очень хорошие пловцы.

- Эта история закончилась хорошо благодаря бесстрашному горожанину. Спасибо ему за спасение жизни ребёнка! Но сколько таких же историй без счастливого конца? Поэтому, родители, будьте бдительны. Следите за своими детьми, чтобы обойтись без трагичных случаев, - прокомментировали в МЧС Бурятии.

На водоемах республики с начала лета уже утонули 6 детей. Во избежание трагедии родителям необходимо контролировать поведение своих детей, всегда знать, где они находятся. Предупредите детей об опасности у воды, не допускайте, чтобы ребёнок купался без присмотра взрослых.

 

Фото: Номер один

Теги
МЧС Бурятия дети Селенга

Все новости

В Бурятии на Селенге утонул мужчина
02.07.2024 в 11:04
В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка
02.07.2024 в 11:03
В двух районах Бурятии снова пропал свет
02.07.2024 в 10:54
В Бурятии осудили бандитов
02.07.2024 в 10:35
Маршрутчикам в Улан-Удэ будут доплачивать по 1000 рублей в день
02.07.2024 в 10:26
В Бурятии ищут пропавшего подростка
02.07.2024 в 10:15
В следственном изоляторе Бурятии прошел День открытых дверей
02.07.2024 в 10:12
Будка от депутата Марковца-2
02.07.2024 в 10:06
Тополиный пух стал причиной двух пожаров в Бурятии
02.07.2024 в 10:01
В Бурятии молодой водитель сбил ребенка на велосипеде
02.07.2024 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии на Селенге утонул мужчина
Знак «Купание запрещено» он проигнорировал
02.07.2024 в 11:04
В двух районах Бурятии снова пропал свет
Причина новой аварии пока не известна
02.07.2024 в 10:54
В Бурятии осудили бандитов
Все участники криминальных разборок в селе Багдарин получили сроки
02.07.2024 в 10:35
В Бурятии ищут пропавшего подростка
28 июня он ушел из дома в селе Нижний Саянтуй и не вернулся
02.07.2024 в 10:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru