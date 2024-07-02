Происшествия 02.07.2024 в 11:04

В Бурятии на Селенге утонул мужчина

Знак «Купание запрещено» он проигнорировал
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на Селенге утонул мужчина
Несмотря на предупреждения об опасности купания в жару, в Бурятии продолжаются трагедии на воде. Очередное сообщение об утонувшем местном жителе поступило сегодня утром из Селенгинского района.

«Сегодня около 10 утра на реке Селенга в местности «Пристань» возле поселка Новоселенгинск утонул 48-летний мужчина. Он зашел в реку под запрещающим знаком «Купание запрещено», - сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7».

Спасатели уже выехали на поиск его тела.

Напомним, всего с начала лета, не считая последнего случая, в республике утонуло 11 человек, в том числе 6 детей. Четверо из них – подростки 16-17 лет.

Фото: МЧС Бурятии

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несчастный случай

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