Происшествия 02.07.2024 в 11:04
В Бурятии на Селенге утонул мужчина
Знак «Купание запрещено» он проигнорировал
Текст: Андрей Константинов
Несмотря на предупреждения об опасности купания в жару, в Бурятии продолжаются трагедии на воде. Очередное сообщение об утонувшем местном жителе поступило сегодня утром из Селенгинского района.
«Сегодня около 10 утра на реке Селенга в местности «Пристань» возле поселка Новоселенгинск утонул 48-летний мужчина. Он зашел в реку под запрещающим знаком «Купание запрещено», - сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7».
Спасатели уже выехали на поиск его тела.
Напомним, всего с начала лета, не считая последнего случая, в республике утонуло 11 человек, в том числе 6 детей. Четверо из них – подростки 16-17 лет.
Фото: МЧС Бурятии
«Сегодня около 10 утра на реке Селенга в местности «Пристань» возле поселка Новоселенгинск утонул 48-летний мужчина. Он зашел в реку под запрещающим знаком «Купание запрещено», - сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7».
Спасатели уже выехали на поиск его тела.
Напомним, всего с начала лета, не считая последнего случая, в республике утонуло 11 человек, в том числе 6 детей. Четверо из них – подростки 16-17 лет.
Фото: МЧС Бурятии
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