Происшествия 02.07.2024 в 11:18

Число лесных пожаров в Бурятии увеличилось до девяти

Они действуют в пяти районах республики
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Текст: Андрей Константинов
Число лесных пожаров в Бурятии увеличилось до девяти
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено шесть новых лесных пожаров - в Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском и Кяхтинском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, пожары в Кяхтинском и Баргузинском районах удалось оперативно ликвидировать.

«На утро 2 июля продолжаются работы по тушению 9 пожаров: в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском, Курумканском и Баргузинском районах. Локализовано два пожара - в Муйском районе на площади 7860 га, и в Северо-Байкальском районе на площади 2,3 га», - рассказали в РАЛХе.

В борьбе с огнем задействованы 296 человек из числа лесной охраны, сотрудников авиалесоохраны, МЧС и привлеченных, 39 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 15 535 га.

Фото: РАЛХ
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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

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