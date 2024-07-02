Происшествия 02.07.2024 в 11:30
Глава Бурятии сообщил о бездействии полиции в конфликте, предшествовавшем убийству
Алексей Цыденов взял на контроль резонансное преступление
Текст: Андрей Константинов
«Держу на личном контроле ход расследования убийства в городе Бабушкин. По среди бела дня, на глазах семьи, земляков убит мужчина, многодетный отец. По предварительным данным, этой трагедии предшествовал длящийся бытовой конфликт», - сообщил сегодня в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя резонансное преступление.
Как рассказал руководитель региона со ссылкой на слова местных жителей, трагедии предшествовали угрозы и конфликты на почве неприязни. По данным фактам были обращения в полицию, но необходимых мер там не приняли. Сейчас МВД проводит служебную проверку. По каждому факту угроз и иных действий, предшествующих преступлению, будут приняты правовые решения.
«Держу все действия правоохранительных органов на личном контроле. Виновные понесут заслуженное наказание. Уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова будет также сопровождать это дело и окажет необходимую помощь семье погибшего», - заявил Алексей Цыденов.
Напомним, как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, у подозреваемого в убийстве длительное время складывались неприязненные отношения с семьей из соседней квартиры по лестничной клетке. Днем 28 июня после очередного конфликта злоумышленник ехал на своем автомобиле и на одной из городских улиц увидел соседа, скакавшего на лошади. Он стал преследовать всадника и, подъехав поближе, выстрелил ему из ружья в спину. От полученных ран тот скончался. Подозреваемый скрылся, однако спустя несколько часов сам пришел в правоохранительные органы, написав явку с повинной и выдав ружье.
Фото: «Номер один»
Как рассказал руководитель региона со ссылкой на слова местных жителей, трагедии предшествовали угрозы и конфликты на почве неприязни. По данным фактам были обращения в полицию, но необходимых мер там не приняли. Сейчас МВД проводит служебную проверку. По каждому факту угроз и иных действий, предшествующих преступлению, будут приняты правовые решения.
«Держу все действия правоохранительных органов на личном контроле. Виновные понесут заслуженное наказание. Уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова будет также сопровождать это дело и окажет необходимую помощь семье погибшего», - заявил Алексей Цыденов.
Напомним, как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, у подозреваемого в убийстве длительное время складывались неприязненные отношения с семьей из соседней квартиры по лестничной клетке. Днем 28 июня после очередного конфликта злоумышленник ехал на своем автомобиле и на одной из городских улиц увидел соседа, скакавшего на лошади. Он стал преследовать всадника и, подъехав поближе, выстрелил ему из ружья в спину. От полученных ран тот скончался. Подозреваемый скрылся, однако спустя несколько часов сам пришел в правоохранительные органы, написав явку с повинной и выдав ружье.
Фото: «Номер один»
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