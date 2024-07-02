Прокуратура Бурятии обжаловала приговор пособнику мошенников

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданам и в крупном размере.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, молодой человек в июне 2023 года присоединился к преступной группе, которая занималась хищением денег у пожилых граждан по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Аферисты звонили жителям республики, представлялись следователями либо медиками. Они сообщали ложную информацию о том, что родственники пенсионеров попали в ДТП, в результате которого другим людям был причинен вред здоровью. Для решения этой проблемы они предлагали потерпевшим заплатить деньги пострадавшим в аварии.Подсудимый выполнял у мошенников роль «курьера». Он забирал деньги у граждан и отправлял их соучастникам через банковские переводы на подконтрольные счета, оставляя себе часть похищенных средств в качестве заработка.Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил более 1,7 млн рублей.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд признал горожанина виновным. По совокупности преступлений он получил 4 года в колонии общего режима.«Приговор не вступил в законную силу. Государственный обвинитель, не согласившись с назначенным осужденному наказанием ввиду чрезмерной мягкости, обжаловал его в апелляционном порядке», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»