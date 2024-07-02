Житель Улан-Удэ заразился от своей собаки токсокарозом
В Улан-Удэ у одного из местных жителей был диагностирован токсокароз - заболевание, вызываемое паразитами Тохосаra canis.
- Заражение произошло от его собственной собаки, у которой также был подтверждён диагноз токсокароз. Мужчина уже прошел лечение. Организованы мероприятия по лечению собаки и санитарной обработке территории содержания питомца, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
Токсокароз может привести к серьёзным осложнениям, таким как поражение глаз, нервной системы и других органов, чаще всего заражение происходит от собак. Поэтому важно соблюдать правила гигиены и регулярно проводить ветеринарные профилактические мероприятия в отношении своих питомцев.
Возбудитель токсокароза находится в тонком кишечнике и желудке собак, волков, лисиц и песцов. Заражение человека токсокарозом происходит при попадании яиц с загрязненными почвой руками, овощами, ягодами, а также при контакте с зараженным животным.
В ветеринарной службе порекомендовали регулярно производить дегельминтизацию, чтобы предотвратить возможное развитие паразитов, и проводить обработку территории содержания собак два раза в год.
Провести все эти процедуры можно в государственных ветеринарных станциях.
В ветеринарной станции города Улан-Удэ таблетка от дегельминтизации обойдется в 64 рубля, количество таблеток зависит от веса животного - 1 таблетка на 10 килограмм веса.
Услуга по введению лекарства животному будет стоить 103 рубля. Стоимость дезинвазии будет зависеть от обрабатываемой площади – 5,25 рублей на 1 кв. метр.
Записаться по телефону: 43-79-71.
В районах Бурятии необходимые препараты можно приобрести в аптеках при ветеринарных станциях.
Фото: loon.site