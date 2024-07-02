Житель Улан-Удэ заразился от своей собаки токсокарозом

В Улан-Удэ у одного из местных жителей был диагностирован токсокароз - заболевание, вызываемое паразитами Тохосаra canis.

- Заражение произошло от его собственной собаки, у которой также был подтверждён диагноз токсокароз. Мужчина уже прошел лечение. Организованы мероприятия по лечению собаки и санитарной обработке территории содержания питомца, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Токсокароз может привести к серьёзным осложнениям, таким как поражение глаз, нервной системы и других органов, чаще всего заражение происходит от собак. Поэтому важно соблюдать правила гигиены и регулярно проводить ветеринарные профилактические мероприятия в отношении своих питомцев.

Возбудитель токсокароза находится в тонком кишечнике и желудке собак, волков, лисиц и песцов. Заражение человека токсокарозом происходит при попадании яиц с загрязненными почвой руками, овощами, ягодами, а также при контакте с зараженным животным.

В ветеринарной службе порекомендовали регулярно производить дегельминтизацию, чтобы предотвратить возможное развитие паразитов, и проводить обработку территории содержания собак два раза в год.

Провести все эти процедуры можно в государственных ветеринарных станциях.

В ветеринарной станции города Улан-Удэ таблетка от дегельминтизации обойдется в 64 рубля, количество таблеток зависит от веса животного - 1 таблетка на 10 килограмм веса.

Услуга по введению лекарства животному будет стоить 103 рубля. Стоимость дезинвазии будет зависеть от обрабатываемой площади – 5,25 рублей на 1 кв. метр.

Записаться по телефону: 43-79-71.

В районах Бурятии необходимые препараты можно приобрести в аптеках при ветеринарных станциях.

Фото: loon.site