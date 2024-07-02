В Бурятии вор бегал по пляжу, разбрасывая деньги

Заместитель начальника Управления по строительству Селенгинского района по особо охраняемой территории «Озеро Щучье» Булат Маланов помог задержать подозреваемого в кражах.Как рассказали в МВД Бурятии, днем в воскресенье Булат Маланов осматривал территорию пляжа. Поскольку отдыхающих было много, мужчина следил за порядком, периодически обходя территорию.В кустах на выезде с пляжа он увидел спящего человека, который держал сумку. Заподозрив неладное, мужчина позвал дежуривших неподалеку полицейских. В этот момент парень проснулся. Увидев приближающихся правоохранителей, он попытался скрыться, выбрасывая на бегу деньги из карманов. Однако беглеца удалось задержать. У него обнаружили похищенные накануне у отдыхающих сумку с ноутбуком, телефон и деньги.Как выяснилось, ранее судимый за кражи 36-летний житель Гусиноозерска, воспользовавшись беспечностью отдыхающих, похитил их имущество. Жертвами злоумышленника стали несколько человек. У 21-летнего улан-удэнеца, который подрабатывал на туристической базе, он похитил оставленный без присмотра рюкзак. В нем находились ноутбук, флеш-карты, документы, банковские карты и деньги. Спустя несколько часов мужчина украл телефон стоимостью 130 тысяч рублей у 41-летней улан-удэнки. Женщина приехала на озеро с подругой. Отдохнув, они легли спать в шатре, оставив телефон на улице.Однако, после краж вор не стал далеко ухолить, а решил отметить это событие. Злоупотребив спиртным, мужчина уснул вместе с похищенными вещами.Фото: МЧС Бурятии