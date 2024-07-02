В Бурятии пропал молодой человек, нуждающийся в лечении

В Бурятии полиция разыскивает 22-летнего жителя Мухоршибирского района Евгения Пушкарева. 18 апреля около 15 часов он ушел из кафе «Тугнэ» на федеральной трассе «Байкал» в местности «Тугнуйский мост» и пропал.Был одет в черную зимнюю куртку, синюю вязаную шапку, черные брюки и резиновые тапочки черного цвета.Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 160-170 см, волосы темные короткие, лицо овальное, глаза голубые.Молодой человек нуждается в лечении. По данным полиции, он может находиться в Заиграевском районе.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30143) 21-8-39, 8-924-396-99-55, 8-924-553-86-86, 8-902-160-73-40.