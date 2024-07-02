Происшествия 02.07.2024 в 13:43
В Бурятии пропал молодой человек, нуждающийся в лечении
Последний раз его видели в середине апреля в кафе возле трассы «Байкал»
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция разыскивает 22-летнего жителя Мухоршибирского района Евгения Пушкарева. 18 апреля около 15 часов он ушел из кафе «Тугнэ» на федеральной трассе «Байкал» в местности «Тугнуйский мост» и пропал.
Был одет в черную зимнюю куртку, синюю вязаную шапку, черные брюки и резиновые тапочки черного цвета.
Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 160-170 см, волосы темные короткие, лицо овальное, глаза голубые.
Молодой человек нуждается в лечении. По данным полиции, он может находиться в Заиграевском районе.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30143) 21-8-39, 8-924-396-99-55, 8-924-553-86-86, 8-902-160-73-40.
Был одет в черную зимнюю куртку, синюю вязаную шапку, черные брюки и резиновые тапочки черного цвета.
Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 160-170 см, волосы темные короткие, лицо овальное, глаза голубые.
Молодой человек нуждается в лечении. По данным полиции, он может находиться в Заиграевском районе.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30143) 21-8-39, 8-924-396-99-55, 8-924-553-86-86, 8-902-160-73-40.
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