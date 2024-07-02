Происшествия 02.07.2024 в 13:43

В Бурятии пропал молодой человек, нуждающийся в лечении

Последний раз его видели в середине апреля в кафе возле трассы «Байкал»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропал молодой человек, нуждающийся в лечении
В Бурятии полиция разыскивает 22-летнего жителя Мухоршибирского района Евгения Пушкарева. 18 апреля около 15 часов он ушел из кафе «Тугнэ» на федеральной трассе «Байкал» в местности «Тугнуйский мост» и пропал.

Был одет в черную зимнюю куртку, синюю вязаную шапку, черные брюки и резиновые тапочки черного цвета.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 160-170 см, волосы темные короткие, лицо овальное, глаза голубые.

Молодой человек нуждается в лечении. По данным полиции, он может находиться в Заиграевском районе.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30143) 21-8-39, 8-924-396-99-55, 8-924-553-86-86, 8-902-160-73-40.

Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ из-за жары ежедневно поливают кусты и деревья
02.07.2024 в 14:10
Растет число случаев травмирования людей на ВСЖД
02.07.2024 в 14:08
В Улан-Удэ полным ходом строят здание Национального музея
02.07.2024 в 13:48
В Бурятии пропал молодой человек, нуждающийся в лечении
02.07.2024 в 13:43
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд в пос. Селенгинск
02.07.2024 в 13:34
В отдаленном селе Еравнинского района построили детский сад
02.07.2024 в 13:21
В Бурятии соберутся многодетные родители из 15 регионов России
02.07.2024 в 13:01
В Бурятии вор бегал по пляжу, разбрасывая деньги
02.07.2024 в 12:44
В Бурятии 94-летнюю женщину-ветерана на две недели лишили электричества
02.07.2024 в 12:24
Молодые росгвардейцы Бурятии приняли присягу
02.07.2024 в 12:19
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии вор бегал по пляжу, разбрасывая деньги
Но скрыться от полиции злоумышленнику не удалось
02.07.2024 в 12:44
Житель Улан-Удэ заразился от своей собаки токсокарозом
У людей это заболевание может привести к серьёзным осложнениям
02.07.2024 в 12:10
Прокуратура Бурятии обжаловала приговор пособнику мошенников
Его посчитали слишком мягким
02.07.2024 в 11:50
Глава Бурятии сообщил о бездействии полиции в конфликте, предшествовавшем убийству
Алексей Цыденов взял на контроль резонансное преступление
02.07.2024 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru