Происшествия 02.07.2024 в 15:07

Житель Бурятии случайно сжег свою женщину

Пьяный мужчина решил проверить, как горит попавшая ему под руку жидкость
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии случайно сжег свою женщину
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Иволгинского района, по вине которого мучительно погибла его сожительница.

Как рассказали в следственном ведомстве, мужчина проживал в селе Поселье, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. 11 апреля с утра он вместе с сожительницей распивал алкоголь. В ходе пьянки сельчанину на глаза попалась бутылка с технической жидкостью, и он решил проверить ее способность воспламеняться. На веранде, пристроенной к бане, пьяный мужчина выплеснул содержимое бутылки на пол и поджег ее.

При этом часть жидкости попала на волосы и одежду находившейся рядом сожительницы, которая мгновенно загорелась. Женщина получила обширные ожоги тела, её экстренно госпитализировали. Врачи более двух месяцев боролись за ее жизнь, однако недавно она скончалась.

После смерти женщины в отношении сельчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас он находится в статусе подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
 
Фото: Следственный комитет Бурятии

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