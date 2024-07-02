Происшествия 02.07.2024 в 15:18
«Ткнули кончиком ножа в плечо»
В Новосибирске толпа подростков домогалась до школьницы
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске толпа подростков напала на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел 29 июня во дворах на улице Высоцкого. Школьница вышла погулять, села на качели и включила в наушниках музыку. К ней подошли три парня, которым на вид 13-14 лет.
- Дочка выглядит старше своего возраста. Высокая, фигуристая. Ребята подошли и заняли соседние качели. Мальчишки пытались с ней поговорить, но она не обращала внимания на них, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки. – Видимо, им не понравилось, что дочка их игнорирует, стали пинать ее по ногам. Один из парней ударил её пустой бутылкой по голове. Другой достал нож и ткнул им дочери в плечо. Следов никаких не осталось, видимо, нож был тупой, но она перепугалась, убежала от них, - говорит женщина.
Школьница вернулась домой в слезах и рассказала обо всем матери. Женщина нашла благодаря соседям камеры видеонаблюдения. На записи видно, как ребята убегают с детской площадки.
- Мы написали заявление в полицию. Дочка теперь боится выходить одна на улицу. Я ее еле-еле уговорила выйти в магазин со мной. И то ребенок постоянно спрашивал: «А когда домой пойдем?», - говорит её мама.
В ГУ МВД России по Новосибирской области факт заявления подтвердили.
- Обращение в полицию поступало. Проводится проверка, - сообщили в ведомстве.
- Дочка выглядит старше своего возраста. Высокая, фигуристая. Ребята подошли и заняли соседние качели. Мальчишки пытались с ней поговорить, но она не обращала внимания на них, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки. – Видимо, им не понравилось, что дочка их игнорирует, стали пинать ее по ногам. Один из парней ударил её пустой бутылкой по голове. Другой достал нож и ткнул им дочери в плечо. Следов никаких не осталось, видимо, нож был тупой, но она перепугалась, убежала от них, - говорит женщина.
Школьница вернулась домой в слезах и рассказала обо всем матери. Женщина нашла благодаря соседям камеры видеонаблюдения. На записи видно, как ребята убегают с детской площадки.
- Мы написали заявление в полицию. Дочка теперь боится выходить одна на улицу. Я ее еле-еле уговорила выйти в магазин со мной. И то ребенок постоянно спрашивал: «А когда домой пойдем?», - говорит её мама.
В ГУ МВД России по Новосибирской области факт заявления подтвердили.
- Обращение в полицию поступало. Проводится проверка, - сообщили в ведомстве.
Тегинасилие