Происшествия 02.07.2024 в 15:44

Из-за короткого замыкания чуть не случился пожар в Прибайкальском районе

Женщина вовремя успела накрыть удлинитель тканью
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Из-за короткого замыкания чуть не случился пожар в Прибайкальском районе

Вечером, 1 июля, в селе Турка Прибайкальского района в результате короткого замыкания произошло возгорание удлинителя в квартире. Женщина успела предотвратить дальнейшее распространение огня, накрыв удлинитель плотной тканью. Однако не смотря на это, она вызвала пожарные подразделения через единый номер экстренных оперативных служб «112». 

На момент прибытия пожарных открытого горения уже не было.

Возгорание произошло в результате короткого замыкания электрического удлинителя: к нему были подключены чайник, микроволновая печь и электрическая плита. 

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает жителям Бурятии о необходимости соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;

- не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов;

- своевременно проверяйте состояние электрических проводов. 

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

 

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Все новости

Бурятские спортсмены привезли четыре золота и одно серебро с игр БРИКС
02.07.2024 в 17:07
Медведи в Бурятии совсем обнаглели
02.07.2024 в 17:06
Мошенники в России публикуют вакансии от имени российских IT-компаний
02.07.2024 в 16:52
Кредитный рейтинг: что это такое, на что влияет и как его улучшить
02.07.2024 в 16:50
В Бурятии представили дизайн проект жилых домов для врачей и учителей
02.07.2024 в 16:37
В новом созыве парламента Монголии 126 депутатов приносили присягу более трех часов
02.07.2024 в 16:36
В Бурятии вандалы изуродовали столы на аллее
02.07.2024 в 16:31
В Бурятии началась регистрация на Байкальский молодёжный форум
02.07.2024 в 16:25
Жители Бурятии с завидным упорством продолжают отдавать деньги мошенникам
02.07.2024 в 16:17
В Улан-Удэ открылись Всероссийские соревнования по русским шашкам
02.07.2024 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Медведи в Бурятии совсем обнаглели
Косолапые заходят в поселки и поедают кур
02.07.2024 в 17:06
В Бурятии вандалы изуродовали столы на аллее
Местная администрация пригрозила жителям уголовной ответственностью
02.07.2024 в 16:31
Жители Бурятии с завидным упорством продолжают отдавать деньги мошенникам
На уловки аферистов попадают и молодые, и пожилые граждане
02.07.2024 в 16:17
«Ткнули кончиком ножа в плечо»
В Новосибирске толпа подростков домогалась до школьницы
02.07.2024 в 15:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru