Из-за короткого замыкания чуть не случился пожар в Прибайкальском районе

Вечером, 1 июля, в селе Турка Прибайкальского района в результате короткого замыкания произошло возгорание удлинителя в квартире. Женщина успела предотвратить дальнейшее распространение огня, накрыв удлинитель плотной тканью. Однако не смотря на это, она вызвала пожарные подразделения через единый номер экстренных оперативных служб «112».

На момент прибытия пожарных открытого горения уже не было.

Возгорание произошло в результате короткого замыкания электрического удлинителя: к нему были подключены чайник, микроволновая печь и электрическая плита.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает жителям Бурятии о необходимости соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;

- не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов;

- своевременно проверяйте состояние электрических проводов.

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС