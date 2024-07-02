Жители Бурятии с завидным упорством продолжают отдавать деньги мошенникам

О двух новых случаях мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. Первой жертвой аферистов стала 27-летняя жительница Джидинского района.Вечером 25 июня в мессенджере женщине поступил звонок от сотрудника «Главного Центрального банка». В ходе разговора злоумышленник сообщил, что мошенники пытаются оформить 17 кредитов на имя сельчанки, а также есть угроза хищения ими средств со счета. А чтобы обезопасить себя, необходимо обналичить все деньги и перечислить их на «безопасный счет».На утро женщина направилась к терминалу банка, где обналичила 50 тысяч рублей. В этот она приехала в Петропавловку, где сняла со счета еще 280 тысяч. Все деньги сельчанка перечислила через платежное приложение на «безопасную» банковскую карту и «безопасный» счет, которые ей продиктовал лжесотрудник банка. После платежа злоумышленник потребовал удалить все звонки и переписки с ним, что женщина и сделала.28 июня сельчанке вновь поступил звонок от афериста, которому она перечислила еще 55 тысяч рублей. Таким образом, сумма общая ущерба составила 385 тысяч.Другой жертвой мошенников стала бывший учитель из Улан-Удэ. 27 июня пенсионерка получила в мессенджере сообщение от, якобы, директора школы. Он рассказал, что ею интересуются сотрудники ФСБ. Мошенник добавил, что поступит звонок от конкретного сотрудника и назвал его фамилию.Примерно через час улан-удэнке действительно поступил звонок в мессенджере. Лжесотрудник представился названной ранее фамилией и пояснил, что от имени женщины в банках переводят деньги на Украину. Аферист предупредил, что в дальнейшем с ней будет работать «сотрудник Центробанка». Тот, выйдя на связь, в свою очередь объяснил, как обезопасить банковские счета. Для этого нужно было снять все сбережения с банковских карт и поместить их на «безопасный счет». Пенсионерка последовала его указаниям и в итоге лишилась 312 тысяч рублей.Только после перевода денег женщина, наконец, решила позвонить директору и спросить о том, что происходит. В ходе разговора последний сообщил, что он ей не писал и никаких проверок в школе не проводят.Фото: pixabay.com