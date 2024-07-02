В Бурятии вандалы изуродовали столы на аллее

Очередной факт вандализма произошел в Закаменске. Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», там неизвестные оторвали и испортили фотографии города, которыми украсили столы на Пешеходной аллее. К слову, их отремонтировали только около двух недель назад.«На восстановление разрушенных, поврежденных объектов в сфере благоустройства расходуются бюджетные средства. Уважаемые родители, объясняйте детям, что к городскому имуществу надо относиться бережнее, нужно ценить, уважать чужой труд и любить свой город. За порчу имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность», - обратились к местным жителям в администрации города.Фото: «Закамна-инфо.24/7»