Происшествия 02.07.2024 в 17:06

Медведи в Бурятии совсем обнаглели

Косолапые заходят в поселки и поедают кур
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Текст: Андрей Константинов
Медведи в Бурятии совсем обнаглели
В этом году в Бурятии практически ежедневно поступают сообщения о появлении медведей вблизи и даже внутри населенных пунктов. Так сегодня информация о наглых косолапых пришла из Северо-Байкальского района.

«Замечен медведь в СНТ «Байкал» на ул. Кооперативная. Съел 13 кур». «Замечен медведь в поселке Новый-Уоян на ул. Лесная», - пишут в вайбер-чате «Северобайкалье-инфо.24/7».

Напомним, ранее медведь уже терроризировал жителей поселка Новый-Уоян, повадившись ходить к ним в гости. Однако к моменту приезда охотника и участкового косолапый убежал в лес. А в Баргузинском районе предприниматель спас от медведя колонну велосипедистов.

Фото: pixabay.com
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