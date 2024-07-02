Происшествия 02.07.2024 в 17:34
Жители двух районов Бурятии вторые сутки живут без света в жуткую жару
Энергетики пока не нашли место нового повреждения на ЛЭП
Текст: Андрей Константинов
Бригады филиала «Бурятэнерго» продолжают осмотр линии электропередачи в Баргузинском и Курумканском районах республики, которые сегодня утром вновь остались без электричества.
«Энергетики проводят обход ЛЭП в поисках места повреждения. Работы осложнены большой протяжённостью линии, которая превышает 74 км и проходит по таежной, пересеченной местности», - сообщили в компании.
Сейчас от резервных источников питания электроэнергию получают только жители райцентров.
«На время отключения жителей запитывают от стационарных дизель-генераторов, однако старые, изношенные агрегаты не в состоянии справиться с необходимой нагрузкой в условиях установившейся жаркой погоды», - отмечают энергетики.
Напомним, вчера днем на линии 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин произошло «технологическое нарушение», из-за чего жители двух районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться насосами для скважин. Энергетики долго не могли приблизиться к ЛЭП из-за проходящего поблизости лесного пожара.
Аварию устранили к утру, однако вскоре произошла новая, уже на другом участке. По предварительным данным, её место находится в 40 км южнее предыдущего.
Фото: «Номер один»
«Энергетики проводят обход ЛЭП в поисках места повреждения. Работы осложнены большой протяжённостью линии, которая превышает 74 км и проходит по таежной, пересеченной местности», - сообщили в компании.
Сейчас от резервных источников питания электроэнергию получают только жители райцентров.
«На время отключения жителей запитывают от стационарных дизель-генераторов, однако старые, изношенные агрегаты не в состоянии справиться с необходимой нагрузкой в условиях установившейся жаркой погоды», - отмечают энергетики.
Напомним, вчера днем на линии 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин произошло «технологическое нарушение», из-за чего жители двух районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться насосами для скважин. Энергетики долго не могли приблизиться к ЛЭП из-за проходящего поблизости лесного пожара.
Аварию устранили к утру, однако вскоре произошла новая, уже на другом участке. По предварительным данным, её место находится в 40 км южнее предыдущего.
Фото: «Номер один»
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