Происшествия 02.07.2024 в 17:34

Жители двух районов Бурятии вторые сутки живут без света в жуткую жару

Энергетики пока не нашли место нового повреждения на ЛЭП
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Текст: Андрей Константинов
Жители двух районов Бурятии вторые сутки живут без света в жуткую жару
Бригады филиала «Бурятэнерго» продолжают осмотр линии электропередачи в Баргузинском и Курумканском районах республики, которые сегодня утром вновь остались без электричества.

«Энергетики проводят обход ЛЭП в поисках места повреждения. Работы осложнены большой протяжённостью линии, которая превышает 74 км и проходит по таежной, пересеченной местности», - сообщили в компании.

Сейчас от резервных источников питания электроэнергию получают только жители райцентров.

«На время отключения жителей запитывают от стационарных дизель-генераторов, однако старые, изношенные агрегаты не в состоянии справиться с необходимой нагрузкой в условиях установившейся жаркой погоды», - отмечают энергетики.

Напомним, вчера днем на линии 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин произошло «технологическое нарушение», из-за чего жители двух районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться насосами для скважин. Энергетики долго не могли приблизиться к ЛЭП из-за проходящего поблизости лесного пожара.

Аварию устранили к утру, однако вскоре произошла новая, уже на другом участке. По предварительным данным, её место находится в 40 км южнее предыдущего.

Фото: «Номер один»

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