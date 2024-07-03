Происшествия 03.07.2024 в 09:07

В Бурятии утонул 17-летний парень

Он купался в реке Улюгна
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии утонул 17-летний парень
Очередное сообщение о трагедии на воде поступило в МЧС Бурятии. Вечером 2 июля в селе Улюнхан во время купания в реке Улюгна захлебнулся 17-летний юноша.

«На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Погибший доставлен в морг местной центральной районной больницы. Обстоятельства его гибели уточняются», - сообщили в МЧС.

Напомним, утром 2 июля на Селенге возле поселка Новоселенгинск утонул 48-летний мужчина. Он зашел в реку под запрещающим знаком «Купание запрещено».

Таким образом, всего с начала лета в республике утонули уже 13 человек, в том числе несколько детей.

Фото: МЧС Бурятии

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