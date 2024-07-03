Происшествия 03.07.2024 в 09:24
Жители двух районов Бурятии недолго радовались вернувшемуся электричеству
Сегодня у них снова весь день не будет света
Текст: Андрей Константинов
Вчера к позднему вечеру специалистам «Бурятэнерго» удалось устранить уже вторую по счету аварию на ЛЭП и вернуть электричество жителям Баргузинского и Курумканского районов. Однако долго радоваться этому сельчанам не пришлось.
«3 июля с 9 утра до 20 вечера будут проводиться неплановые работы по повышению надежности воздушной линии, чтобы в дальнейшем события последних дней не повторялись. К сожалению, провести данные работы без отключения электроснабжения потребителей невозможно», - сообщили в энергокомпании.
Напомним, позавчера днем на линии 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин произошло «технологическое нарушение», из-за чего жители двух районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться насосами для скважин. Энергетики долго не могли приблизиться к ЛЭП из-за проходящего поблизости лесного пожара.
Аварию устранили к утру 2 июля, однако вскоре произошла новая, уже на другом участке. В результате оба района снова были обесточены.
В ряде населенных пунктов электричество периодически появлялось – его подавали от стационарных дизель-генераторов. Однако, как признавались энергетики, старые изношенные агрегаты были не в состоянии справиться с необходимой нагрузкой в условиях установившейся жары.
Сегодня генераторы обещали запустить вновь по веерной схеме, так что электричество все же периодически будет появляться у местных жителей.
Фото: «Номер один»
«3 июля с 9 утра до 20 вечера будут проводиться неплановые работы по повышению надежности воздушной линии, чтобы в дальнейшем события последних дней не повторялись. К сожалению, провести данные работы без отключения электроснабжения потребителей невозможно», - сообщили в энергокомпании.
Напомним, позавчера днем на линии 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин произошло «технологическое нарушение», из-за чего жители двух районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться насосами для скважин. Энергетики долго не могли приблизиться к ЛЭП из-за проходящего поблизости лесного пожара.
Аварию устранили к утру 2 июля, однако вскоре произошла новая, уже на другом участке. В результате оба района снова были обесточены.
В ряде населенных пунктов электричество периодически появлялось – его подавали от стационарных дизель-генераторов. Однако, как признавались энергетики, старые изношенные агрегаты были не в состоянии справиться с необходимой нагрузкой в условиях установившейся жары.
Сегодня генераторы обещали запустить вновь по веерной схеме, так что электричество все же периодически будет появляться у местных жителей.
Фото: «Номер один»
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