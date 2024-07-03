В лесах Бурятии опять бушуют пожары

За прошедшие сутки в республике обнаружено 8 новых пожаров в Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском, Кабанском и Иволгинском районах. Ликвидировано три пожара в Курумканском, Кабанском и Северо-Байкальском районах.



- На утро 3 июля продолжаются работы по тушению 15 возгораний, в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском, Курумканском, Баргузинском и Иволгинском районах. Локализовано два пожара, в Муйском районе на площади 7 860 га, и в Северо-Байкальском районе на 2,3 га. Новых возгораний не зарегистрировано, - сообщили в РАЛХе.





На тушении работают 333 человека из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и привлеченных. Задействовано 40 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 19 612, 8 га.



В связи с жаркой и сухой погодой по республике объявлен четвёртый, высокий класс пожарной опасности



Напоминаем, в Бурятии действует особый противопожарный режим, находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.



- Убедительно просим жителей соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесу. По возможности воздержаться от посещения лесного массива. О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44, - добавили пожарные.

Фото: РАЛХ