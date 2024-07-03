Бурятские лучники завоевали шесть медалей на первенстве России

С 25 по 30 июня, в поселке Агинское Забайкальского края состоялось первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие 330 стрелков из 30 регионов страны.

- Бурятские лучники завоевали золото, серебро и бронзу! Поздравляем спортсменов и тренеров ЦСП и РСШОР Республики Бурятия с потрясающими результатами на Первенстве России по стрельбе из лука 2024 года, - прокомментировали в минспорта РБ.





Две золотые медали выиграли Ирина Далбаева (тренер Эрдыниева Н.К.), Егор Уладаев (тренер Дабаева В.Д.)

Два серебра завоевали спортсмены Диана Ошорова (тренер Халудорова З.Л.) и смешанная команда-микст Егор Уладаев, Диана Ошорова.

Бронзовые награды получили Татьяна Путункеева (тренер Чебакова Е.Р.), Егор Оболов (тренер Чебакова Е.Р.)

Поздравляем наших спортсменов с победой!

Фото: минспорт РБ