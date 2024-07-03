Происшествия 03.07.2024 в 10:12
В Бурятии нашелся пропавший подросток
С ним все в порядке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашелся 16-летний подросток, который 28 июня ушел из дома в селе Нижний Саянтуй и не вернулся. Сообщение о его розыске ранее опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Подросток найден, он жив», - сообщили в отряде, поблагодарив всех, кто принимал участие в его поисках.
«Подросток найден, он жив», - сообщили в отряде, поблагодарив всех, кто принимал участие в его поисках.
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