Происшествия 03.07.2024 в 11:41

Бывшего депутата Хурала Бурятии заподозрили в отъеме денег

В отношении Виктора Мальцева возбуждено дело о мошенничестве
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Текст: Андрей Константинов
Бывшего депутата Хурала Бурятии заподозрили в отъеме денег
«Номер один» удалось неофициально подтвердить информацию некоторых телеграм-каналов о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата Хурала Бурятии от КПРФ Виктора Мальцева. Дело в отношении него возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

Виктор Мальцев заседал в прошлом созыве Хурала Бурятии. По информации источника, будучи депутатом, он заставлял своего помощника отдавать ему часть зарплаты, таким образом, получив в общей сложности свыше миллиона рублей. Куда шли эти деньги – в карман народного избранника, на партийные или какие-то иные цели, пока не известно. Официально правоохранительные органы данное дело никак не комментируют.

Фото: russianstock.ru
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