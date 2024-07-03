Бывшего депутата Хурала Бурятии заподозрили в отъеме денег

«Номер один» удалось неофициально подтвердить информацию некоторых телеграм-каналов о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата Хурала Бурятии от КПРФ Виктора Мальцева. Дело в отношении него возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».Виктор Мальцев заседал в прошлом созыве Хурала Бурятии. По информации источника, будучи депутатом, он заставлял своего помощника отдавать ему часть зарплаты, таким образом, получив в общей сложности свыше миллиона рублей. Куда шли эти деньги – в карман народного избранника, на партийные или какие-то иные цели, пока не известно. Официально правоохранительные органы данное дело никак не комментируют.Фото: russianstock.ru