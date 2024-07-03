В Бурятии угонщицу остановили только выстрелы по колесам

Как сообщили в МВД, после задержания машины в полицию с заявлением об угоне обратился её владелец. По факту угона сейчас возбуждено уголовное дело, проводится дознание.









Ночью 1 июля экипаж ДПС в 5 км от поселка Селенгинск заметил автомобиль «Тойота Корса», водитель которого выезжал на встречную полосу, создавая угрозу ДТП. Полицейские решили остановить машину, однако их сигналы находившийся за рулем человек проигнорировал и попытался скрыться, резко увеличив скорость.Правоохранители организовали преследование, но на их требования об остановке нарушитель не реагировал и продолжал движение.«Автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия. Сделав предупредительный выстрел в безопасном направлении, полицейский произвел серию прицельных выстрелов по скатам колес машины, после чего иномарка остановилось. В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет», - сообщили в МВД Бурятии.За рулем машины оказалась 54-летняя женщина. В отношении нее составили административные протоколы – за управление автомобилем без прав и невыполнение требования об остановке.Фото: «Номер один», видео: МВД Бурятии