Происшествия 03.07.2024 в 12:18

В Бурятии продавщица ежедневно обкрадывала магазин, в котором работала

Каждый день, уходя домой, она прихватывала какой-нибудь товар
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продавщица ежедневно обкрадывала магазин, в котором работала
В Закаменске полицейские задержали 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже из местного магазина. Ранее в ходе инвентаризации в торговой точке выявили недостачу товара на сумму около 318 тысяч рублей.

«Следователем установлено, что подозреваемая в течение восьми месяцев неофициально работала продавцом в данной торговой точке, и каждый день после завершения рабочего дня забирала с собой что-нибудь из продуктов или иных товаров для бытовых нужд. Свою вину она признала и возместила потерпевшей 200 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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