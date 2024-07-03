В Бурятии продавщица ежедневно обкрадывала магазин, в котором работала

В Закаменске полицейские задержали 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже из местного магазина. Ранее в ходе инвентаризации в торговой точке выявили недостачу товара на сумму около 318 тысяч рублей.«Следователем установлено, что подозреваемая в течение восьми месяцев неофициально работала продавцом в данной торговой точке, и каждый день после завершения рабочего дня забирала с собой что-нибудь из продуктов или иных товаров для бытовых нужд. Свою вину она признала и возместила потерпевшей 200 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»