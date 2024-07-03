Наркоманов из Забайкалья оштрафовали в Бурятии за неправильную парковку

«В багажнике иномарки сотрудники полиции обнаружили четыре неполных мешка с наркосодержащим растением. Вес марихуаны составил более 3,5 килограммов. На место была вызвана следственно-оперативная группа», - рассказали в МВД.





МВД Бурятии сообщило о задержании двух мужчин из Забайкалья, которые приехали в нашу республику собирать коноплю.Происшествие случилось еще 14 июня. В тот день сотрудники ДПС на въезде в Бичуру заметили автомобиль с госномером другого региона. Его водитель при виде полицейских свернул в другую сторону, чем вызвал подозрение.Позднее машину при содействии сотрудников Росгвардии обнаружили вблизи районной администрации под знаком «парковка для инвалидов». В автомобиле находились 34-летний водитель и 37-летний пассажир, явно не входящие в категорию маломобильных граждан. При этом из салона исходил запах алкоголя и дикорастущей конопли.По словам мужчин, приехавших в Бурятию из Забайкальского края, коноплю они заготовили для личного употребления. Ранее один из них не раз привлекался к уголовной ответственности.«Наркотическое средство изъято. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. От прохождения освидетельствования на предмет наркопотребления злоумышленники отказались, в связи с чем они привлечены к административной ответственности», - сообщили в полиции.Кроме того, в отношении водителя составили протокол за управление машиной в пьяном виде и без прав. Наказание в виде 10 суток административного ареста он уже отбыл. Также мужчину оштрафовали за стоянку в неположенном месте – на парковке для инвалидов.Фото: МВД Бурятии