Происшествия 03.07.2024 в 14:53
В райцентре Бурятии заметили змею
Пресмыкающееся ползало по улице и скрылось в канализации
Текст: Андрей Константинов
Жители Закаменска повстречались со змеей. Инцидент произошел вчера на ул. Ленина.
«Змея ползала прямо во дворе, а затем заползла в канализацию», - рассказали местные жители в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».
Информацию об обнаружении пресмыкающегося передали инспектору Бурприроднадзора и в ЕДДС. Была ли змея ядовитой, неизвестно.
Напомним, на днях с ядовитой змеей столкнулись жители поселке Татарский Ключ Заиграевского района.
Фото: скриншот видео
«Змея ползала прямо во дворе, а затем заползла в канализацию», - рассказали местные жители в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».
Информацию об обнаружении пресмыкающегося передали инспектору Бурприроднадзора и в ЕДДС. Была ли змея ядовитой, неизвестно.
Напомним, на днях с ядовитой змеей столкнулись жители поселке Татарский Ключ Заиграевского района.
Фото: скриншот видео
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