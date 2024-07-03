Происшествия 03.07.2024 в 14:53

В райцентре Бурятии заметили змею

Пресмыкающееся ползало по улице и скрылось в канализации
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Текст: Андрей Константинов
В райцентре Бурятии заметили змею
Жители Закаменска повстречались со змеей. Инцидент произошел вчера на ул. Ленина.

«Змея ползала прямо во дворе, а затем заползла в канализацию», - рассказали местные жители в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».

Информацию об обнаружении пресмыкающегося передали инспектору Бурприроднадзора и в ЕДДС. Была ли змея ядовитой, неизвестно.

Напомним, на днях с ядовитой змеей столкнулись жители поселке Татарский Ключ Заиграевского района.

Фото: скриншот видео
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