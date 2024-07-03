Происшествия 03.07.2024 в 15:20
Утонувший в Бурятии мужчина был пьян
Во время сплава по реке он решил понырять
Текст: Андрей Константинов
48-летний мужчина, который утонул вчера неподалеку от Новоселенгинска, был пьян. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, он сплавлялся по Селенге на лодке вместе с товарищем. Мужчины решили понырять, один из них не вынырнул, его унесло течением.
«К месту происшествия был направлен личный состав 3-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудники полиции. Спасатели обследовали 60 км русла Селенга, но безрезультатно. Поиски тела продолжаются», - рассказали в агентстве.
Кроме того, в Кяхтинском районе спасатели продолжают искать тело подростка, который утонул в Селенге 28 июня. Также они ищут тело мужчины, утонувшего в Бичурском районе в реке Хилок.
Фото: «Номер один»
«К месту происшествия был направлен личный состав 3-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудники полиции. Спасатели обследовали 60 км русла Селенга, но безрезультатно. Поиски тела продолжаются», - рассказали в агентстве.
Кроме того, в Кяхтинском районе спасатели продолжают искать тело подростка, который утонул в Селенге 28 июня. Также они ищут тело мужчины, утонувшего в Бичурском районе в реке Хилок.
Фото: «Номер один»
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