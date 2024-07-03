Происшествия 03.07.2024 в 16:26
В Бурятии два юных байкера не смогли разъехаться на дороге
После лобового столкновения подростки оказались в больнице
Текст: Андрей Константинов
Необычное ДТП произошло вечером 2 июля на грунтовой дороге между Гусиным озером и Гусиноозерском. Там 15-летний подросток на мотоцикле «Ролес» столкнулся с едущим навстречу мотоциклом «Ирпис». Им управлял 16-летний парень.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии оба школьника получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Гусиноозерскую ЦРБ.
В Госавтоинспекции отметили, что прав на управление мотоциклами у подростков не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии оба школьника получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Гусиноозерскую ЦРБ.
В Госавтоинспекции отметили, что прав на управление мотоциклами у подростков не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
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