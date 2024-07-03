В Бурятии два юных байкера не смогли разъехаться на дороге

Необычное ДТП произошло вечером 2 июля на грунтовой дороге между Гусиным озером и Гусиноозерском. Там 15-летний подросток на мотоцикле «Ролес» столкнулся с едущим навстречу мотоциклом «Ирпис». Им управлял 16-летний парень.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии оба школьника получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Гусиноозерскую ЦРБ.В Госавтоинспекции отметили, что прав на управление мотоциклами у подростков не было.Фото: ГИБДД Бурятии