Житель Бурятии тяпкой убил бешеную лису

Очередной случай бешенства зарегистрирован в Бурятии. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, 2 июля лиса забежала на территорию очистных сооружений в поселке Онохой и напала на сторожевую собаку. Выбежавший на шум сотрудник организации убил лису тяпкой.«Ветеринарная служба, оперативно прибывшая на место происшествия, отправила труп лисы в республиканскую ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство. Позже диагноз подтвердился. Место обнаружения трупа и прилегающие площади продезинфицированы. Сегодня проводится вынужденная вакцинация против бешенства всех восприимчивых животных в пределах посёлка Онохой», - рассказали в Управлении ветеринарии.Пострадавший от укусов лисы пёс сейчас находится на карантине.Фото: russianstock.ru