Происшествия 04.07.2024 в 09:03

В Бурятии нашли двух пропавших вчера детей

Обстоятельства их исчезновения сейчас выясняются
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли двух пропавших вчера детей
В селе Кабанск вчера пропали двое детей – 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. Вечером они ушли из дома гулять, но обратно не вернулись.

Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», позже их велосипеды нашли в районе магазина «Ромашка» у реки Исток.

К поискам пропавших детей подключились полиция, спасатели, местные жители и волонтеры «Лизы Алерт» - всего более 50 человек. Они прочесывают местность у ближайших водоемов и осматривают заброшенные строения.

Сегодня утром в МВД Бурятии сообщили, что пропавшие дети найдены. Обстоятельства их исчезновения сейчас выясняются.
Теги
розыск

Все новости

В Бурятии нашли двух пропавших вчера детей
04.07.2024 в 09:03
Кешбэк: понятие и условия
04.07.2024 в 09:00
Школьникам Бурятии испортили выпускной
04.07.2024 в 06:00
Осужденные в Бурятии собрали гуманитарную помощь для участников СВО
03.07.2024 в 17:56
Горящая свалка отравляет жизнь жителям райцентра в Бурятии
03.07.2024 в 17:49
Низколетящий вертолет распугал нерп на Байкале
03.07.2024 в 17:31
6 июля в Этнографическом музее отпразднуют праздник Ивана Купалы
03.07.2024 в 17:24
Житель Бурятии тяпкой убил бешеную лису
03.07.2024 в 17:18
Сегодня «заминировали» один из торговых центров Улан-Удэ
03.07.2024 в 16:38
В Улан-Удэ вновь пройдет рейд по собакам
03.07.2024 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Житель Бурятии тяпкой убил бешеную лису
Животное покусало сторожевого пса
03.07.2024 в 17:18
Сегодня «заминировали» один из торговых центров Улан-Удэ
Анонимный звонок об угрозе минирования оказался ложным
03.07.2024 в 16:38
В Бурятии два юных байкера не смогли разъехаться на дороге
После лобового столкновения подростки оказались в больнице
03.07.2024 в 16:26
В Бурятии водитель сгорел в автомобиле после ДТП
Иномарка слетела с дороги, врезалась в ограду дома и загорелась
03.07.2024 в 16:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru