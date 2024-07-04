В Бурятии нашли двух пропавших вчера детей

К поискам пропавших детей подключились полиция, спасатели, местные жители и волонтеры «Лизы Алерт» - всего более 50 человек. Они прочесывают местность у ближайших водоемов и осматривают заброшенные строения.







Сегодня утром в МВД Бурятии сообщили, что пропавшие дети найдены. Обстоятельства их исчезновения сейчас выясняются.



В селе Кабанск вчера пропали двое детей – 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. Вечером они ушли из дома гулять, но обратно не вернулись.Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», позже их велосипеды нашли в районе магазина «Ромашка» у реки Исток.