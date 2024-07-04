Происшествия 04.07.2024 в 09:19
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
Он нырнул в реку с моста
Текст: Андрей Константинов
Вечером 3 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что с Селенгинского моста в Селенгу спрыгнул мужчина. К сожалению, он утонул.
«В районе СНТ «Профсоюзник» спасатели нашли тело мужчины и доставили его на берег. Личность погибшего и обстоятельства происшествия уточняются», - сообщили в МЧС.
Фото: «Номер один»
«В районе СНТ «Профсоюзник» спасатели нашли тело мужчины и доставили его на берег. Личность погибшего и обстоятельства происшествия уточняются», - сообщили в МЧС.
Фото: «Номер один»
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