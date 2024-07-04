В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина

Вечером 3 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что с Селенгинского моста в Селенгу спрыгнул мужчина. К сожалению, он утонул.«В районе СНТ «Профсоюзник» спасатели нашли тело мужчины и доставили его на берег. Личность погибшего и обстоятельства происшествия уточняются», - сообщили в МЧС.Фото: «Номер один»