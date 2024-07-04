В Улан-Удэ обрушилась крыша Дома культуры

Сегодня утром в Доме культуры «Кристалл» обрушилась крыша. Происшествие сильно напугало жителей окрестных домов.«Кровля упала в старом большом зале, который уже давно не эксплуатируется, поэтому никто не пострадал. На место отправлены специалисты», - прокомментировал инцидент мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»