Происшествия 04.07.2024 в 09:59
В Улан-Удэ обрушилась крыша Дома культуры
Как сообщил мэр, происшествие обошлось без пострадавших
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в Доме культуры «Кристалл» обрушилась крыша. Происшествие сильно напугало жителей окрестных домов.
«Кровля упала в старом большом зале, который уже давно не эксплуатируется, поэтому никто не пострадал. На место отправлены специалисты», - прокомментировал инцидент мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
«Кровля упала в старом большом зале, который уже давно не эксплуатируется, поэтому никто не пострадал. На место отправлены специалисты», - прокомментировал инцидент мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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