В Бурятии байкер без прав сбил школьника

Два ДТП с участием мототранспорта случились за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в каждом случае в числе пострадавших оказались дети.Так днем 3 июля в поселке Селенгинск 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ» не справился с управлением и налетел на бордюр. В результате аварии подросток получил перелом бедра, его госпитализировали. Как выяснилось, покататься на мотоцикле ему разрешил хозяин байка - 18-летний брат. За передачу мотоцикла лицу, заведомо не имеющему водительских прав, он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей.Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером в селе Нарын Ацагат Заиграевского района. Там на одной из улиц 30-летний водитель мотоцикла «ТВС Апачи 150» сбил 12-летнего школьника. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление мотоциклом у мужчины не было, а сам байк не был зарегистрирован в ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии