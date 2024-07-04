Происшествия 04.07.2024 в 10:15

В Бурятии байкер без прав сбил школьника

Ребенка госпитализировали в больницу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии байкер без прав сбил школьника
Два ДТП с участием мототранспорта случились за минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в каждом случае в числе пострадавших оказались дети.

Так днем 3 июля в поселке Селенгинск 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ» не справился с управлением и налетел на бордюр. В результате аварии подросток получил перелом бедра, его госпитализировали. Как выяснилось, покататься на мотоцикле ему разрешил хозяин байка - 18-летний брат. За передачу мотоцикла лицу, заведомо не имеющему водительских прав, он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло вечером в селе Нарын Ацагат Заиграевского района. Там на одной из улиц 30-летний водитель мотоцикла «ТВС Апачи 150» сбил 12-летнего школьника. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Как отметили в Госавтоинспекции, прав на управление мотоциклом у мужчины не было, а сам байк не был зарегистрирован в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Бурятии
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