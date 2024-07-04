Происшествия 04.07.2024 в 10:35
Семь новых лесных пожаров вспыхнули за сутки в Бурятии
Сейчас в лесах республики действует уже 19 возгораний
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 7 лесных пожаров - в Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском и Баунтовском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной большинства возгораний стала сухая гроза. В Кабанском районе лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
«Ликвидировано три пожара - в Баргузинском, Кабанском и Баунтовском районах. На утро 4 июля продолжаются работы по тушению 19 возгораний: в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском, Курумканском, Баргузинском и Иволгинском районах. Локализован пожар в Муйском районе на площади 7860 га», - рассказали в РАЛХе.
В борьбе с огнем сейчас задействованы более четырехсот человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны, МЧС и привлеченных, 51 единица лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 21,5 тысяч га.
Фото: РАЛХ
«Ликвидировано три пожара - в Баргузинском, Кабанском и Баунтовском районах. На утро 4 июля продолжаются работы по тушению 19 возгораний: в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском, Курумканском, Баргузинском и Иволгинском районах. Локализован пожар в Муйском районе на площади 7860 га», - рассказали в РАЛХе.
В борьбе с огнем сейчас задействованы более четырехсот человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны, МЧС и привлеченных, 51 единица лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 21,5 тысяч га.
Фото: РАЛХ
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