Семь новых лесных пожаров вспыхнули за сутки в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 7 лесных пожаров - в Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском и Баунтовском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной большинства возгораний стала сухая гроза. В Кабанском районе лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.«Ликвидировано три пожара - в Баргузинском, Кабанском и Баунтовском районах. На утро 4 июля продолжаются работы по тушению 19 возгораний: в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском, Курумканском, Баргузинском и Иволгинском районах. Локализован пожар в Муйском районе на площади 7860 га», - рассказали в РАЛХе.В борьбе с огнем сейчас задействованы более четырехсот человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны, МЧС и привлеченных, 51 единица лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнем, составляет 21,5 тысяч га.Фото: РАЛХ