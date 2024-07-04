Происшествия 04.07.2024 в 10:57

В Закаменском районе загорелся магазин

Причиной пожара стало короткое замыкание
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе загорелся магазин

Утром, 4 июля на пульт пожарной части поступило сообщение, что в селе Далахай Закаменского района произошло возгорание в магазине «Смешанные товары». К месту вызова был направлен личный состав 4-го Закаменского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда «Далахай». 

На момент прибытия пожарных уже горела гипсокартонная перегородка внутри магазина. Пожар был потушен в течение 8 минут. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание розетки, в которую был подключен холодильник. В тушении пожара также участвовали 10 человек местного населения. 

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает о необходимости соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;

- не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов;

- своевременно проверяйте состояние электрических проводов.

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

 

Фото: РАЛХ

Все новости

В Бурятии пожилая женщина умерла после обмана мошенниками
04.07.2024 в 12:03
Центр поддержки экспорта Бурятии продуктивно провел встречу с торгпредами РФ
04.07.2024 в 11:51
В Улан-Удэ фокусник из Гостехнадзора получил 4 года колонии
04.07.2024 в 11:46
В Бурятии сгорели 10 машин
04.07.2024 в 11:24
Предпринимателей Бурятии приглашают на вебинар Российского центра экспорта по логистике
04.07.2024 в 11:15
В Бурятии ленивый ассенизатор слил нечистоты в заказнике
04.07.2024 в 11:13
В Бурятии 29-летняя многодетная мать-сирота до сих пор не получила жилье
04.07.2024 в 10:59
В Закаменском районе загорелся магазин
04.07.2024 в 10:57
Врачи из Бурятии рассказали о сложной операции на сердце в эфире Первого канала
04.07.2024 в 10:38
Семь новых лесных пожаров вспыхнули за сутки в Бурятии
04.07.2024 в 10:35
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии пожилая женщина умерла после обмана мошенниками
У еще одной пенсионерки случился инсульт
04.07.2024 в 12:03
В Улан-Удэ фокусник из Гостехнадзора получил 4 года колонии
За деньги инспектор превращал людей в трактористов
04.07.2024 в 11:46
В Бурятии сгорели 10 машин
Очередной случай возгорания автомобиля произошел днем 3 июля
04.07.2024 в 11:24
В Бурятии 29-летняя многодетная мать-сирота до сих пор не получила жилье
Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета
04.07.2024 в 10:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru