В Закаменском районе загорелся магазин

Утром, 4 июля на пульт пожарной части поступило сообщение, что в селе Далахай Закаменского района произошло возгорание в магазине «Смешанные товары». К месту вызова был направлен личный состав 4-го Закаменского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда «Далахай».

На момент прибытия пожарных уже горела гипсокартонная перегородка внутри магазина. Пожар был потушен в течение 8 минут. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание розетки, в которую был подключен холодильник. В тушении пожара также участвовали 10 человек местного населения.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает о необходимости соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;

- не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов;

- своевременно проверяйте состояние электрических проводов.

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Фото: РАЛХ