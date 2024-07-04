В Бурятии 29-летняя многодетная мать-сирота до сих пор не получила жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жительницы Бурятии. Ранее она обратилась в его приёмную через соцсеть «ВКонтакте».Сирота, которую должны были обеспечить жильем после наступления 18-летия, до сих пор его не получила. Сейчас женщине уже 29 лет, она одинокая многодетная мать. Долгое время она состоит в очереди под номером 413. Даже несмотря на вступившее еще в 2021 году решение суда, жилья ей не дали.По данному факту Следственный комитет Бурятии начал проверку.«Председатель Следственного комитета России поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову доложить о ее предварительных и окончательных результатах», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»