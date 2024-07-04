В Бурятии пожилая женщина умерла после обмана мошенниками

В Бурятии передано в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Забайкальского края, который работал курьером у мошенников.Как рассказали в республиканском МВД, в ноябре прошлого года молодой человек в поиске работы наткнулся на объявление в одной из соцсетей о сравнительно легком заработке. Работодатель подтвердил, что задача простая – приезжать и забирать у клиентов деньги, затем перечислять их на указанные счета. В качестве оплаты курьеру оставляли 5% от полученной суммы. Парня заверили, что организация добросовестная, и никаких рисков работа не несет.Следуя указаниям, молодой человек приехал в Гусиноозерск, где совершил выезды на три адреса. Везде его встречали пожилые женщины, у которых он забирал пакеты с деньгами и переводил на счета «работодателя», оставляя себе оговоренное вознаграждение.В действительности молодой человек участвовал в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП», инициаторы которой, зная о преклонном возрасте жертв, организовывали визит курьера на дом. К одной из пенсионерок парень приходил дважды, забрав у нее около 600 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 926 тысяч рублей.Как отметили в МВД Бурятии, две пожилые женщины, перешагнувшие 90-летний рубеж, после мошенничества не смогли справиться с последствиями пережитого шока. Одна из потерпевших вскоре скончалась, а другая перенесла инсульт.Фото: pixabay.com