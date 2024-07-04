Происшествия 04.07.2024 в 12:25
Пьяный житель Улан-Удэ устроил покатушки на грузовом поезде
Любителя экстремальных развлечений задержали полицейские
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ транспортные полицейские получили сообщение, что на вокзал прибыл грузовой поезд, в одном из полувагонов которого находится посторонний человек. Мужчину сразу же задержали.
Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, любителем экстремальных развлечений оказался 47-летний безработный гражданин. Он был пьян.
Мужчина сообщил правоохранителям, что, употребив алкоголь, решил прокатиться на поезде. За самовольный проезд в грузовом поезде и появление в общественных местах в состоянии опьянения он привлечен к административной ответственности.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, любителем экстремальных развлечений оказался 47-летний безработный гражданин. Он был пьян.
Мужчина сообщил правоохранителям, что, употребив алкоголь, решил прокатиться на поезде. За самовольный проезд в грузовом поезде и появление в общественных местах в состоянии опьянения он привлечен к административной ответственности.
Фото: «Номер один»
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