Происшествия 04.07.2024 в 12:25

Пьяный житель Улан-Удэ устроил покатушки на грузовом поезде

Любителя экстремальных развлечений задержали полицейские
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Текст: Андрей Константинов
Пьяный житель Улан-Удэ устроил покатушки на грузовом поезде
В Улан-Удэ транспортные полицейские получили сообщение, что на вокзал прибыл грузовой поезд, в одном из полувагонов которого находится посторонний человек. Мужчину сразу же задержали.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, любителем экстремальных развлечений оказался 47-летний безработный гражданин. Он был пьян.

Мужчина сообщил правоохранителям, что, употребив алкоголь, решил прокатиться на поезде. За самовольный проезд в грузовом поезде и появление в общественных местах в состоянии опьянения он привлечен к административной ответственности.

Фото: «Номер один»
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