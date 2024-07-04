Пьяный житель Улан-Удэ устроил покатушки на грузовом поезде

В Улан-Удэ транспортные полицейские получили сообщение, что на вокзал прибыл грузовой поезд, в одном из полувагонов которого находится посторонний человек. Мужчину сразу же задержали.Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, любителем экстремальных развлечений оказался 47-летний безработный гражданин. Он был пьян.Мужчина сообщил правоохранителям, что, употребив алкоголь, решил прокатиться на поезде. За самовольный проезд в грузовом поезде и появление в общественных местах в состоянии опьянения он привлечен к административной ответственности.Фото: «Номер один»