В Улан-Удэ собака раскрыла убийство

В Улан-Удэ суд вынес приговор 28-летнему ранее судимому горожанину, обвиняемому в убийстве.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, ночь на 13 февраля обвиняемый распивал спиртное с 33-летним приятелем в квартире матери на улице Московской. Вскоре на фоне алкогольного опьянения между ними вспыхнула ссора. В её ходе злоумышленник схватил нож и нанес гостю удары в грудь, живот и по руке. Потерпевший смог выбежать из квартиры на улицу и спрятался во дворе за мусорными баками. Там его, истекающего кровью, обнаружили прохожие.Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. В это время злоумышленник с родственниками замыли следы крови в квартире и подъезде. Однако полицейские обнаружили место преступления благодаря служебно-разыскной собаки, которая привела их прямо к квартире. Там при тщательном осмотре были обнаружены улики.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Он получил 9,5 лет колонии строгого режима.Фото: МВД Бурятии