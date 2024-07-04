В районе Бурятии обнаружили «юбилейный» пожар

Сегодня утром в Муйском районе при облете был обнаружен пожар в Улан-Макитском участковом лесничестве в 21 км от поселка Таксимо. Как сообщил вайбер-чат «Муя-инфо.24/7», площадь возгорания на момент обнаружения составляла 0,1 га.Этот лесной пожар стал «юбилейным», уже 50-м по счету с начала пожароопасного сезона в Муйском районе. Впрочем, «рекорд» держался не долго. Уже в обед в этом же лесничестве заметили новое, 51-е по счету возгорание на расстоянии 12 км от райцентра. Его площадь составила 0,2 га, а причиной стала гроза.В этом году лесные пожары разбушевались в Бурятии сильнее, чем в предыдущие два года. Наиболее сильно от них страдает Муйский район – он безусловный лидер по числу возгораний.Фото: РАЛХ