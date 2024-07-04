Происшествия 04.07.2024 в 16:40
Обрушением кровли в ДК «Кристалл» занялась прокуратура Бурятии
На реконструкцию здания нужно 854 млн. рублей, но денег пока нет
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту обрушения кровли в ДК «Кристалл», расположенном на Стеклозаводе в Улан-Удэ.
«В ходе надзорной деятельности ранее установлено, что техническое состояние здания является ограниченно-работоспособным. С учетом физического износа конструктивных элементов существует необходимость проведения его капитального ремонта. Требуется его реконструкция антисейсмическим усилением», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, проектно-сметная документация на реконструкцию здания уже разработана, на нее есть положительное заключение государственной экспертизы. Однако источники финансирования реконструкции не определены.
Сейчас прокуратура через суд пытается заставить мэрию Улан-Удэ привести здание в порядок.
Тем временем мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал, что ДК «Кристалл», в котором сегодня провалился поток главного зала, до 1997 года принадлежал Стекольному заводу. В полуразрушенном состоянии его передали в собственность Улан-Удэ.
«Построено здание было в 1948 году. Большой зрительный зал не функционирует с 2000 года связи с разрушениями конструктива кровли. Он был законсервирован. Все культурно-массовые мероприятия ДК «Кристалл» проводились в малом зале», - сообщил мэр.
По словам градоначальника, на реконструкцию требуется 854 млн. рублей.
«В прошлом году мы подали заявку для включения в проект федерального бюджета на 2025-2027 годы по объектам капитального строительства. Сейчас она находится на рассмотрении», - отметил Игорь Шутенков.
Мэр также сообщил, что расположенную в «Кристалле» библиотеку и социально-культурный центр перенесут в ДК им. Вагжанова, а детскую школу искусств №13 - в школу №43.
Напомним, обрушение кровли в «Кристалле» произошло сегодня утром. В происшествии никто не пострадал.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В ходе надзорной деятельности ранее установлено, что техническое состояние здания является ограниченно-работоспособным. С учетом физического износа конструктивных элементов существует необходимость проведения его капитального ремонта. Требуется его реконструкция антисейсмическим усилением», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, проектно-сметная документация на реконструкцию здания уже разработана, на нее есть положительное заключение государственной экспертизы. Однако источники финансирования реконструкции не определены.
Сейчас прокуратура через суд пытается заставить мэрию Улан-Удэ привести здание в порядок.
Тем временем мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал, что ДК «Кристалл», в котором сегодня провалился поток главного зала, до 1997 года принадлежал Стекольному заводу. В полуразрушенном состоянии его передали в собственность Улан-Удэ.
«Построено здание было в 1948 году. Большой зрительный зал не функционирует с 2000 года связи с разрушениями конструктива кровли. Он был законсервирован. Все культурно-массовые мероприятия ДК «Кристалл» проводились в малом зале», - сообщил мэр.
По словам градоначальника, на реконструкцию требуется 854 млн. рублей.
«В прошлом году мы подали заявку для включения в проект федерального бюджета на 2025-2027 годы по объектам капитального строительства. Сейчас она находится на рассмотрении», - отметил Игорь Шутенков.
Мэр также сообщил, что расположенную в «Кристалле» библиотеку и социально-культурный центр перенесут в ДК им. Вагжанова, а детскую школу искусств №13 - в школу №43.
Напомним, обрушение кровли в «Кристалле» произошло сегодня утром. В происшествии никто не пострадал.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиобрушение