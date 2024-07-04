Происшествия 04.07.2024 в 16:53

В Бурятии пасынок оформил на отчима крупный кредит, а деньги пропил

Займ злоумышленник оформил с помощью гаджета пенсионера
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пасынок оформил на отчима крупный кредит, а деньги пропил
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Тункинского района, подозреваемого в мошенничестве.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина, находившись в гостях у 63-летнего отчима, периодически брал его телефон. В ноябре прошлого года он увидел пришедшую рекламу банка с предложением о кредите и решил оформить займ. С помощью мобильного приложения он оформил кредит на 3 тысячи рублей, а деньги перевел на свой счет.

Спустя некоторое время, убедившись, что пенсионер не заметил махинации, злоумышленник оформил кредит уже на 197 тысяч рублей, которые также перевел на свой счет. Деньги молодой человек потратил на личные нужды, в том числе на покупку спиртного.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

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