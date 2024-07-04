Происшествия 04.07.2024 в 17:09

В Бурятии учительница рисования вонзила нож в спину подруге

Педагога приговорили к 6 годам колонии, но с таким вердиктом она не согласилась
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии учительница рисования вонзила нож в спину подруге
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в отношении бывшего преподавателя рисования из Прибайкальского района. Ранее райсуд признал её виновной в покушении на убийство и приговорил её к 6 годам колонии.

Как рассказали в пресс-службе суда, в июле 2023 года в ходе распития спиртного в доме у общей знакомой между учительницей и потерпевшей возникла ссора. В её ходе злоумышленница схватила нож и ударила им в спину оппонентки. Раненую женщину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

«Приговор суда в части назначенного наказания и квалификации действий осужденной оставлен без изменения. Доводы стороны защиты об отсутствии у нее умысла на убийства, о смягчении наказания оставлены без удовлетворения. Назначенное осужденной наказание в виде реального лишения свободы судом апелляционной инстанции признано справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Фото: «Номер один»
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