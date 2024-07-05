Число лесных пожаров в Бурятии выросло до 25

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 8 новых лесных пожаров - в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. За это же время 3 пожара - в Иволгинском, Кабанском и Курумканском районах - были ликвидировано на площади 10 га. Еще три возгорания - в Муйском и Северо-Байкальском районах – удалось локализовать на площади 8937 га.«На утро 5 июля в республике действует 25 лесных пожаров - в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 441 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны, МЧС и привлеченных. Задействовано 54 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 21 134 га», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Фото: РАЛХ